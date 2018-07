Figueirense bate lanterna ABC e ganha fôlego na briga contra a degola na Série B

Depois de uma sequência de dois jogos sem vitória, o Figueirense voltou a comemorar no Campeonato Brasileiro da Série B. Na tarde deste sábado, o time recebeu o ABC no estádio Orlando Scarpelli, em jogo válido pela 25.ª rodada, e ganhou por 2 a 0, com gols de Henan e do sul-africano Ty Sandows, que fez seu primeiro jogo com a camisa alvinegra.

O resultado não tira a equipe catarinense da zona de rebaixamento, mas melhora o cenário. No momento, sai da 18.ª colocação para a 17.ª, com os mesmos 28 pontos do Santa Cruz, primeiro time fora da zona da degola, na 16.ª posição. Enquanto isso, o ABC segue na lanterna com 17 pontos e chegou ao oitavo jogo sem vencer. Parece caminhar para a Série C.

O início da partida foi de muita marcação e com um excesso de vontade de ambos os lados, que paravam boa parte das jogadas com faltas. No entanto, o ímpeto demorou para se estender às jogadas ofensivas e os primeiros minutos de jogo passaram sem grandes oportunidades de gol.

A partir dos 20 minutos, o jogo ficou mais movimentado e os dois times tiveram suas chances, mas o ABC foi mais incisivo e teve até uma bola na trave em chute Lucas Coelho, aos 25 minutos. Depois do bom momento, o ritmo voltou a cair e o jogo ficou mais disputado no meio de campo, sem espaços. Por fim, o Figueirense conseguiu abrir o placar aos 43 minutos, com gol de Henan em cobrança de pênalti após o juiz marcar toque de mão do zagueiro Tonhão.

Com o placar positivo, o time catarinense voltou mais ligado para o segundo tempo e conseguiu fazer o segundo gol. Aos 13 minutos, o estreante Ty Sandows recebeu cruzamento de João Lucas e bateu de primeira para fazer 2 a 0. O ABC se mostrou abatido, não conseguiu reagir e por pouco não sofreu o terceiro gol.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Figueirense enfrenta o Criciúma, às 19h15, no Heriberto Hülse, enquanto o ABC recebe o Juventude na Arena das Dunas, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 X 0 ABC

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu (Abuda), Marquinhos, Leandro Almeida e João Lucas; Pereira, Patrick e Marco Antônio (Lucas Silva); Ty Sandows, Zé Eduardo (Luidy) e Henan. Técnico: Milton Cruz.

ABC - Edson; Jonathan Bocão, Léo Fortunato, Tonhão e Daniel Nazaré; Djavan (Daniel Cruz), Danrlei, Felipe Guedes e Gegê; Adriano Pardal (Jean Carlos) e Lucas Coelho (Dalberto). Técnico: Itamar Schülle.

GOLS - Henan, aos 43 minutos do primeiro tempo, e Ty Sandows, aos 13 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos e Luidy (Figueirense); Tonhão, Djavan e Danrlei (ABC)

RENDA - R$ 107.700.

PÚBLICO - 6.316 torcedores.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, Santa Catarina (SC).