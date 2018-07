Figueirense bate Portuguesa e assume ponta da Série B

Com o resultado, o time catarinense assumiu provisoriamente a liderança da competição, com seis pontos conquistados. A Portuguesa conheceu sua primeira derrota e ficou com três pontos.

O Figueirense dominou as ações no primeiro tempo e chegou ao primeiro gol logo aos nove minutos. No lance, o goleiro Andrey saiu para cortar uma bola e o rebote ficou com o zagueiro João Filipe, que chutou duas vezes para abrir o placar.

Esbarrando nas boas defesas de Andrey e na má atuação do atacante Marcelo Nicácio, o Figueirense ainda criou duas boas oportunidades para ampliar o marcador, mas quem marcou foi a Portuguesa, após uma bobeada no sistema defensivo do time catarinense. Aos 41, Paulo Sérgio cruzou da direita e Luiz Carlos, livre de marcação, empatou o jogo.

No segundo tempo, muito equilíbrio, quebrado apenas quando o zagueiro Preto Costa entregou a vitória ao Figueirense. No lance, o defensor saiu jogando errado e Roberto Firmino aproveitou a bobeira para sair na cara do gol, chutando forte e rasteiro, no canto de Andrey.

Os visitantes ainda esboçaram uma pressão, perderam boa chance no final, mas não fizeram o suficiente para empatar novamente o duelo. Melhor para o Figueirense, que saiu vitorioso de campo, sob os aplausos de sua torcida.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela terceira rodada da Série B. A Portuguesa abre a jornada na terça-feira, quando recebe o Coritiba, às 21 horas, no Canindé. Já o Figueirense visita o América-MG, às 16h10 do próximo sábado, no Mineirão.

Ficha técnica:

Figueirense 2 x 1 Portuguesa

Figueirense - Wilson; Lucas, João Filipe, Roger Carvalho e João Paulo (Bilú); Juninho, Ygor, Maicon (Coutinho) e Roberto Firmino; Marcelo Nicácio (Fernandes) e Willian. Técnico: Márcio Goiano.

Portuguesa - Andrey; Domingos, Thiago Gomes e Preto Costa (Romano); Paulo Sérgio, Acleisson, Marcos Paulo, Héverton, Henrique (Celsinho) e Fabrício; Luiz Carlos. Técnico: Vadão.

Gols - João Filipe, aos dez, e Luiz Carlos, aos 41 minutos do primeiro tempo; Roberto Firmino, aos 25 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Marcelo Nicácio e Juninho (Figueirense); Preto Costa, Héverton, Paulo Sérgio, Marcos Paulo e Domingos (Portuguesa).

Árbitro - Alício Pena Júnior (MG).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).