Figueirense cede à policia imagens da invasão da torcida no Orlando Scarpelli

A diretoria do Figueirense promete ir atrás de punição para os invasores que agrediram jogadores e funcionários do clube, no último sábado, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Em nota oficial, o clube informou que cedeu imagens para as autoridades na tentativa de identificar os vândalos.

"Em tempo de busca da retomada do crescimento e da reestruturação do clube, é de se lamentar que sua imagem esteja sendo veiculada de forma negativa, por conta de ações de terceiros", diz a nota. "Tais atitudes, que causam incontáveis prejuízos das mais variadas naturezas, e depõe contra a relação havida entre o clube e seu verdadeiro torcedor, não serão toleradas, sob nenhuma hipótese!", continua o comunicado.

Apesar da ameaça de jogadores e funcionários, ninguém deixou o clube após o episódio. Ao todo, 20 atletas embarcaram para a capital mato-grossense, onde a equipe vai enfrentar o Cuiabá, nesta terça-feira, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Figueirense Futebol Clube reafirma seu compromisso com atletas, comissão técnica e colaboradores, de levar a apuração dos fatos até as últimas consequências, envolvendo todas as autoridades policiais e judiciais competentes. É tempo de dar um basta!", finaliza a nota.

Para evitar maiores desdobramentos e para atenuar o clima de tensão, a direção do clube tem mantido o grupo reservado e evitado as entrevistas.

Neste clima tenso, o técnico Elano Blumer tenta achar um caminho para o time se recuperar na Série B. Com cinco pontos o time soma uma vitória, quatro empates e duas derrotas, a última diante do Paraná, por 1 a 0, na sexta-feira.