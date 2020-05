Figueirense compra testes da covid-19 e se prepara para voltar aos treinos

A diretoria do Figueirense deu mais um passo para retomar os treinos presenciais. Os trabalhos, até aqui, têm sido feito de forma individual e online. O clube catarinense comprou testes de covid-19 que serão usados pelos atletas, comissão técnica e funcionários.

Este é um dos últimos passos para o técnico Márcio Coelho receber os atletas em campo. Em Santa Catarina, o governo liberou os treinamentos, mas a prefeitura de Florianópolis vetou. O Figueirense, no entanto, treina em Palhoça, no CFT do Cambirela, onde tem autorização para colocar os jogadores em ação.

Agora, o Figueirense irá fazer algumas adaptações para estar de acordo com o protocolo médico e iniciar os treinamentos. As atividades virtuais começaram nos últimos dias após o clube ter ficado de férias durante o mês de abril. O Campeonato Catarinense, por sua vez, está parado desde meados de março.

Pelo Estadual, o Figueirense avançou às quartas de final e, agora, pegará o Juventus. O clube de Florianópolis também está na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o Fluminense, por 1 a 0, na primeira partida.