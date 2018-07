Figueirense ganha e mantém Cruzeiro na zona de rebaixamento

O Figueirense conquistou sua primeira vitória no Brasileirão na noite deste domingo sobre o Cruzeiro. Com gols de Marquinhos e Carlos Alberto, que fez sua estreia pelo time de Florianópolis, os catarinenses bateram os mineiros por 2 a 1 e deixaram o atual campeão brasileiro na vice-lanterna, ainda sem vitórias. O gol cruzeirense veio com Henrique, mas não foi suficiente para reagir no campeonato.

A partida no Orlando Scarpelli começou com boas chances para as duas equipes com seus goleiros se sobressaindo aos atacantes. No ataque do Figueirense, Marcão foi parado por Fábio, enquanto o meia cruzeirense Arrascaeta teve sua cabeçada certeira defendida por Alex Muralha. O jogo seguia equilibrado até a saída de Rafael Bastos do Figueirense.

O jogador, que estava há 56 dias sem jogar e era esperança para arrumar a armação do time catarinense, sentiu lesão e foi substituído aos 25 minutos por Carlos Alberto, ex-Botafogo, Goiás e Vasco. Na sua estreia com a camisa do Figueirense, o jogador fez a diferença na partida.

O experiente meia-atacante manteve a posse de bola com o time da casa e gerou mais ações ofensivas. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro Marquinhos abriu o placar. Mas a alegria durou pouco e quatro minutos depois, Henrique, também de cabeça, empatou o jogo.

Após o intervalo, o Figueirense voltou melhor e em outra jogada de bola parada, Carlos Alberto dominou na área e girou para chutar no canto do goleiro Fábio. O jogador seguiu fazendo a diferença em campo até ser substituído aos 35 minutos da etapa final. O Cruzeiro partiu para a pressão sobre o time da casa na reta final do duelo. Mas com pouca organização e muitos erros de passe, não obteve sucesso.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, quando o Brasileirão terá a sua primeira rodada no meio de semana em 2015. O Figueirense encara o Atlético-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h30. Já o Cruzeiro recebe o Flamengo no Mineirão tentando se recuperar após a eliminação na Copa Libertadores e a péssima largada no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 1 CRUZEIRO

FIGUEIRENSE - Alex Muralha; Leandro Silva, Bruno Alves, Marquinhos, Marquinhos Pedroso (Cereceda); Paulo Roberto, Fabinho, Ricardinho, Rafael Bastos (Carlos Alberto) (Yago); Clayton e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo, Pará; Willians (Charles) (Joel), Henrique, Arrascaeta, Marquinhos (Alisson), Willian; Leandro Damião. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Marquinhos, aos 35, Henrique, aos 39 minutos do primeiro tempo; Carlos Alberto, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos e Marcão (Figueirense); Mayke, Charles, Henrique, Willian e Leandro Damião (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Willians (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA - R$ 83.140,00.

PÚBLICO - 6.211 torcedores.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).