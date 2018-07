Figueirense contrata lateral Kléber, ex-jogador do Internacional

FLORIANÓPOLIS - Na lanterna da tabela do Brasileirão, o Figueirense se reforça para tentar espantar a má fase. Nesta quinta-feira, o clube catarinense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Kléber, ex-Internacional, que estava sem jogar desde dezembro. A diretoria não informou o tempo de contrato do veterano.

Aos 34 anos, Kléber estava sem time desde o fim de dezembro, quando foi encerrado seu vínculo com o time gaúcho. Ao todo, o lateral defendeu a camisa do Inter por cinco anos, entre 2009 e 2013. Sem equipe, ficou sem jogar por quase cinco meses antes de assinar contrato com o Figueirense.

No clube catarinense, Kléber tentará usar sua experiência para erguer o último colocado do campeonato. Em quatro jogos, o Figueirense não somou pontos e ainda nem balançou as redes. Uma nova oportunidade acontecerá no domingo, quando enfrentará o Corinthians no evento-teste oficial do Itaquerão, às vésperas da Copa do Mundo.

Formado na base do Corinthians, Kleber conta com experiência internacional, por ter jogado no Hannover (Alemanha) e no Basel (Suíça), e com uma breve passagem pela seleção. Ao todo, disputou 22 partidas com a camisa amarela entre 2002 e 2010.