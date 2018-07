Figueirense contrata Marcelo Cabo para lugar de Márcio Goiano

Marcelo Cabo, ex-Atlético-GO, é o novo técnico do Figueirense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assume o lugar de Márcio Goiano, demitido após o empate de terça-feira com o Criciúma. Esta vai ser a segunda passagem dele pelo clube no qual já foi auxiliar de Jorginho, em 2011.

Nomes como Rogério Micale e Argel Fucks também foram especulados, mas a experiência recente de Cabo na segunda divisão falou mais alto. Ele estava no comando do Atlético-GO e pediu demissão no dia 5 de maio, deixando o time na lanterna do Brasileirão.

Cabo dirigia o clube goiano desde o ano passado, quando sagrou-se campeão da Série B e garantiu o acesso à elite nacional, fato visto como principal motivador pela diretoria do Figueirense para contratá-lo. No total, foram 60 jogos com 28 vitórias, 16 empates, 16 derrotas e um aproveitamento de 55,5%.

Marcelo Cabo estreia já nesta sexta-feira, quando o time catarinense enfrenta o Paraná, às 20h30, em jogo válido pela oitava rodada da Série B, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR). Ele tem a missão de fazer com que a equipe encerre um jejum de cinco jogos sem vitória, com três derrotas e dois empates. Com oito pontos, o time catarinense é o 14.º colocado.