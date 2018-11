Figueirense contrata técnico Hemerson Maria, ex-Vila Nova, para 2019

O Figueirense anunciou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico Hemerson Maria, que deixou o Vila Nova ao término da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele assume a vaga deixada por Rogério Micale. O treinador campeão olímpico com a seleção brasileira foi demitido com um aproveitamento de apenas 22,2%. Em 12 jogos disputados, venceu apenas um.

Hemerson Maria passou por um momento difícil na carreira na atual temporada com a perda do seu pai e a distância de seus familiares. Como muitos deles moram em Florianópolis, o treinador não pensou duas vezes em aceitar a proposta feita pelo Figueirense. Ele chega com o objetivo de buscar o acesso na Série B de 2019.

A meta é a semelhante a que tinha no Vila Nova. No comando do clube goiano, o treinador brigou por uma vaga no G4 até as rodadas finais, mas acabou ficando no meio do caminho. A boa campanha, porém, o fez entrar no radar de vários clubes. O Goiás, inclusive, era um dos interessados.

Esta será a segunda passagem do treinador pelo Figueirense. Ele esteve nas categorias de base do clube catarinense, antes de comandar o profissional do Avaí. Passou ainda por Red Bull Brasil, CRAC, Joinville, Fortaleza e Vila Nova. Entre as maiores conquistas do treinador está o Campeonato Brasileiro da Série B de 2014, quando dirigia o Joinville.