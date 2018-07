Figueirense contrata técnico Vinícius Eutrópio

Eutrópio, de 47 anos, assume o Figueirense após passar os últimos meses sem treinar clubes desde sua saída do ASA de Arapiraca, no início do ano. Antes teve passagens por Duque de Caxias, América-MG, Barueri, entre outros.

Seu maior desafio aconteceu em 2009, quando era auxiliar do técnico Carlos Alberto Parreira no Fluminense. Em crise, o time carioca estava ameaçado de rebaixamento e Eutrópio acabou comandando a equipe assim que Parreira fora demitido. No entanto, o então inexperiente treinador fora substituído por Cuca.

Eutrópio havia iniciado sua carreira como técnico meses antes, à frente do Ituano. Como jogador, já defendeu a camisa do Figueirense entre 1996 e 1998. O novo treinador terá a missão de recuperar o moral do time após três tropeços seguidos, sendo uma derrota para o arquirrival Avaí e uma diante do lanterna ABC.