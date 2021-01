Figueirense deixa zona da degola com vitória sobre Brasil-RS e rebaixa Oeste

Com um primeiro tempo impecável, o Figueirense venceu o Brasil de Pelotas nesta sexta-feira, por 3 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi válida pela 35.ª rodada.

A vitória encerra um jejum de três jogos e coloca o Figueirense na 15.ª colocação, com 39 pontos. O time vai torcer por tropeços de Náutico, Vitória e Paraná no complemento da rodada. Além disso, o resultado rebaixa o Oeste, que tem 26 pontos. Já o Brasil de Pelotas estacionou nos 47 pontos e, na décima colocação, praticamente deu adeus às chances de conquistar o acesso à elite nacional.

Leia Também Cuiabá goleia Guarani desfigurado por causa da covid-19 e fica perto do acesso

O primeiro tempo foi todo dominado pelo Figueirense. Bruno Michel acertou o travessão aos 15 e, quatro minutos depois, Geovane Itinga aproveitou rebote de Rafael Martins em chute de Dudu e abriu o placar. O Brasil de Pelotas sentiu o gol e não esboçou reação.

Aos 29 minutos, Everton Santos cruzou rasteiro e Dudu chegou batendo de primeira para ampliar. Em vantagem, o Figueirense ainda criou boas chances antes de marcar o terceiro nos acréscimos. A bola acertou o braço de Leandro Camilo dentro da área e o árbitro assinalou pênalti, convertido por Diego Gonçalves.

As mudanças feitas por Claudio Tencati não surtiram efeito e o Figueirense continuou melhor no segundo tempo. Geovane Itinga parou em grande defesa de Rafael Martins, assim como Alemão. Já Diego Gonçalves, por duas vezes, levou perigo. O Brasil de Pelotas só assustou em chute de Bruno José e em falta cobrada por Rodrigo Ferreira.

Os dois voltam a campo na próxima terça-feira, pela 36.ª rodada, a antepenúltima. O Figueirense encara o CRB, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Brasil de Pelotas recebe o América-MG, às 16 horas, no estádio Bento Freitas, em Pelotas.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 3 X 0 BRASIL-RS

FIGUEIRENSE - Rodolfo Castro; Everton Santos, Guilherme Thiago (Alemão), Vitor Mendes e Renan Luís; Geovane (Arouca), Patrick (Matheus Neris) e Dudu (Jonathan); Bruno Michel, Diego Gonçalves e Geovane Itinga (Lucas Barcelos). Técnico: Jorginho Cantinflas.

BRASIL-RS - Rafael Martins; Felipe Albuquerque (Rodrigo Ferreira), Leandro Camilo, Diego Ivo e Bruno Santos (Mateus Mendes); Sousa (Gustavo Cazonatti), Rafael Vinícius, Matheus Oliveira (Pablo), Wellissol e Bruno José; Dellatorre (Léo Ferraz). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Geovane Itinga, aos 19, Dudu, aos 29, e Diego Gonçalves, aos 48 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Dudu (Figueirense); Leandro Camilo e Gustavo Cazonatti (Brasil-RS).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).