Figueirense demite Elano e contrata Jorginho, ex-Palmeiras, para comandar o time

O Figueirense anunciou no início da tarde desta sexta-feira uma mudança em sua comissão técnica para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube catarinense está em 18º lugar na tabela e anunciou a demissão do técnico Elano Blumer, um dia após a derrota por 3 a 0 para o Vitória. Quem chega agora é Jorginho, ex-Portuguesa e Palmeiras.

Além de Elano, deixam o clube os auxiliares Ivan Saraiva e José Sérgio Júnior, o preparador físico Luiz Fernando Bergamin e o preparador de goleiros Leandro Franco. O treinador comandou o time catarinense em 17 oportunidades, com três vitórias, seis empates e oito derrotas, tendo aproveitamento de 29%.

O Figueirense também acertou a chegada de Jorginho. O treinador é aguardado nos próximos dias, junto com os novos profissionais que completarão a sua comissão técnica, nos próximos dias em Florianópolis para ser apresentado.

Jorginho tem 55 anos e é natural de São Paulo. Após vitoriosa carreira como atleta de futebol, Jorginho iniciou em 2007 a sua trajetória como treinador, com passagens por clubes como Palmeiras, Goiás, Athletico Paranaense, Bahia, Vitória e Chapecoense, entre outros.

Na Portuguesa, conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2011. Seu último trabalho foi no Juventus de Jaraguá do Sul, onde chegou às semifinais do Campeonato Catarinense deste ano.