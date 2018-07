Figueirense derrota Coritiba fora e deixa lanterna do Brasileirão

Com uma boa atuação tática e mostrando mais organização dentro de campo, o Figueirense, que entrou em campo como lanterna, surpreendeu o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e venceu por 2 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira desde o fim da Copa do Mundo.

O triunfo tirou a equipe catarinense da lanterna da competição. Com seis pontos, ocupa agora provisoriamente a 17ª posição. O Coritiba, com sete pontos, permanece na zona de rebaixamento e pode terminar a rodada justamente na última colocação da tabela.

A paralisação da Copa parece ter feito melhor ao time catarinense, que contratou nove jogadores. O time esperava o Coritiba em seu campo, mas abriu o placar logo aos cinco minutos, com Thiago Heleno, após uma cobrança de escanteio pela direita em que o zagueiro subiu sem marcação alguma.

A equipe da casa ficou nervosa em campo e aos nove minutos o lateral Kléber, atuando no meio-campo, quase ampliou em um chute forte que exigiu uma bonita defesa de Vanderlei no ângulo esquerdo. Dependente de Alex, o Coritiba parava na marcação do Figueirense, que administrou o resultado até o final do primeiro tempo.

Na segunda etapa o Coritiba voltou melhor para o campo e teve a chance do empate com Julio Cesar, aos 20 minutos, mas o atacante chutou para fora na frente do goleiro Tiago. A má pontaria custou caro, pois aos 23 Gil perdeu a saída de bola para Everaldo que ganhou na dividida do próprio Gil, avançou e tocou na saída de Vanderlei para ampliar o placar.

O time da casa ainda teve a chance de diminuir com Martinuccio, aos 36, mas chutou por cima do travessão. No final da partida, o técnico Guto Ferreira elogiou a postura da sua equipe.

"Houve um momento que tivemos que ler o jogo, o Léo (Lisboa) não estava segurando tanto a bola e o Coritiba passou a pressionar mais, com a entrada do Everaldo conseguimos ter mais controle do jogo", finalizou.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 x 2 FIGUEIRENSE

CORITIBA - Vanderlei; Reginaldo, Wellinton, Leandro Almeida e Dener (Carlinhos); Baraka Gil, Robinho e Alex; Elber (Martinuccio) e Keirrison (Julio Cesar). Técnico: Celso Roth.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Luan, Nirley, Thiago Heleno e Guilherme; Paulo Roberto, Dener (Nem), Léo Lisboa (Everaldo) e Kléber (Rivaldo); Ricardo Bueno e Pablo. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Thiago Heleno, aos cinco minutos do primeiro tempo. Everaldo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luan e Leandro Almeida.

ÁRBITRO - Charles Cavalcanti (AL).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).