Figueirense dispensa Eutrópio e Brasileirão tem 5ª queda de técnico

O Campeonato Brasileiro já tem a sua quinta demissão de técnico. Nesta segunda-feira, o Figueirense confirmou a saída de Vinícius Eutrópio, que deixa o clube na zona de rebaixamento do torneio, em 17.º lugar, sem vencer há cinco partidas. No domingo, o Figueirense visitou o Grêmio, terceiro colocado, e só perdeu, por 2 a 1, por causa de um gols nos acréscimos.

A saída de Eutrópio é a segunda demissão ocasionada pelos resultados da 14.ª rodada. No domingo, o Inter demitiu o técnico Argel, apesar de o clube gaúcho estar no oitavo lugar. As quatro derrotas em sequência pesaram contra o treinador.

As outras demissões, até aqui, foram de Givanildo Oliveira, que deixou o América-MG após a quinta rodada, Gilson Kleina, mandado embora do Coritiba na mesma época, um dia antes, e Diego Aguirre, dispensado do Atlético-MG antes da segunda rodada, mas por causa da eliminação na Libertadores.

Outros três clubes já mudaram de técnico, por outros motivos. O Corinthians perdeu Tite para a seleção brasileira, Guto Ferreira deixou a Chapecoense em bom momento para trabalhar no Bahia, enquanto Muricy Ramalho se afastou no Flamengo por motivos de saúde.