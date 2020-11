Figueirense e Botafogo-SP empatam e continuam em situação difícil na Série B

Em duelo direto contra o rebaixamento, Figueirense e Botafogo-SP ficaram no empate sem gols na noite desta quinta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 24ª rodada da Série B. O resultado aumenta a série negativa de ambas as equipes.

O Figueirense já soma sete jogos sem vencer e ocupa a 18ª posição, com 21 pontos, dois a mais do que o Botafogo, que tem uma sequência de seis tropeços seguidos. O empate ainda complicou a vida da dupla. O Vitória, primeiro time fora da zona da degola, tem 26.

Contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento, o Botafogo se impôs, criou muito no primeiro tempo, mas errou uma chance atrás da outra. Logo aos oito minutos, Jeferson cruzou, Matheus Anjos se esticou todo, mas não alcançou. No lance seguinte, foi a vez de Rafinha invadir a área pela esquerda e exigir boa defesa de Sidão.

O Botafogo continuou perdendo oportunidades com Wellington Tanque e Rafinha. Já o Figueirense foi 'acordar' aos 21 minutos. Matheus Neris arriscou de longe e jogou por cima do gol. Aos 27, a chance do jogo. Bruno Michel recebeu de Diego Gonçalves, tirou do goleiro e jogou nas redes pelo lado de fora.

Antes do apito final, ainda deu tempo de Dudu cobrar escanteio, a defesa do Botafogo cortar e Bruno Michel, no rebote, mandar na trave. O time paulista não ficou atrás e também quase marcou com Rafinha. Sidão salvou mais uma.

O Figueirense voltou melhor para o segundo tempo e saiu na pressão. Em tentativa de longe de Diego Gonçalves, Darley soltou nos pés de Bruno Michel, que pegou muito mal na bola e isolou. E não demorou para o Botafogo fazer Sidão trabalhar. O goleiro pegou a cabeçada de Robson e o chute de Jeferson.

O time catarinense teve uma leve superioridade no fim, tentou usar a posse de bola para vencer, mas esbarrou na marcação do rival, que parou no goleiro Sidão, em noite iluminada.

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Confiança na terça-feira, às 19h15, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). No dia seguinte, às 19h, o Botafogo recebe o Juventude no Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 x 0 BOTAFOGO-SP

FIGUEIRENSE - Sidão; Thiaguinho, Guilherme Thiago, Vitor Mendes e Renan Luís; Matheus Neris, Patrick e Dudu (Nicholas); Diego Gonçalves, Bruno Michel e Lucas Barcelos (Everton Santos). Técnico: Jorginho.

BOTAFOGO-SP - Darley; Jeferson, Robson, Walisson Maia (Jordan) e Guilherme Romão; Jonata Machado, Valdemir e Matheus Anjos (Bady); Ronald (Dudu), Wellington Tanque (Judivan) e Rafinha. Técnico: Moacir Junior.

CARTÕES AMARELOS - Patrick (Figueirense); Guilherme Romão (Botafogo).

ÁRBITRO - Ivan da Silva Guimarães Júnior (AM).

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).