Figueirense e Chapecoense disputam clássico catarinense

A 33ª rodada do Brasileirão tem clássico catarinense neste domingo, 9, em Florianópolis. O Figueirense recebe a Chapecoense no Estádio Orlando Scarpelli, a partir das 17 horas, num confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois rivais estão com os mesmos 36 pontos, ambos desesperados por uma vitória para afastar o risco de queda para a Série B.

"Vamos encarar o jogo como uma final. Tenho certeza que o adversário está pensando na mesma maneira. O jogo não vai ser nem um pouco fácil, vamos dar o máximo de garra. Se ganharmos, estaremos a um pé de ficar na Série A. Se perdermos, ficará mais difícil. É decisão", disse o volante Dener, que, com os desfalques do Figueirense, deve começar jogando.

Os desfalques do Figueirense estão concentrados no setor de meio-de-campo, já que Paulo Roberto, Rivaldo e Giovanni Augusto não jogam. Para o ataque, o técnico Argel Fucks poderá dispor de todos os jogadores, mas fez um certo mistério para definir a escalação.

Na Chapecoense, o técnico Jorginho testou alterações no time para o clássico. "A gente fez mudanças para testar algumas possibilidades. Tem jogador que sentiu dores musculares, outros sentem o cansaço. Então, até domingo a gente vai encontrar a melhor formação", explicou ele.

O time de Chapecó tem como desfalque o meia Camilo, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha. Entre as novidades testadas por Jorginho, o lateral-esquerdo Jussandro e o meia Junior Timbó devem ganhar uma chance de começar jogando no clássico.