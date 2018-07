Figueirense e Criciúma anunciam os novos treinadores para o Brasileiro

FLORIANÓPOLIS - Figueirense e Criciúma vão contar com técnicos novos para o primeiro duelo catarinense deste Campeonato Brasileiro, domingo, no Estádio Heriberto Hülse, no sul do estado. Nesta quarta-feira, as diretorias dos dois clubes anunciaram Guto Ferreira e Wagner Lopes, respectivamente, para a sequência da temporada.

O time de Florianópolis fez o anúncio poucas horas depois de demitir Vinícius Eutrópio. O treinador levou a equipe ao título do Estadual, mas não resistiu às derrotas nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. Guto Ferreira, seu substituto, estava sem clube desde que saiu da Portuguesa em fevereiro.

O novo treinador do Figueirense tem passagens por times do interior de São Paulo, pelo Internacional e pelo rival Criciúma (2011). Em seu novo clube, Ferreira terá a missão de levar a equipe, de volta à Série A neste ano, à primeira vitória no Brasileirão.

O Criciúma, por sua vez, anunciou Wagner Lopes um dia depois de demitir Caio Júnior. O novo treinador estava no Botafogo de Ribeirão Preto, que surpreendeu ao alcançar as quartas de final do Campeonato Paulista. Lopes também tem passagens pelo interior e, no Criciúma, tentará reanimar o grupo que perdeu as duas partidas disputadas no Brasileiro.