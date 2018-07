Figueirense e Criciúma disputam clássico na luta contra degola

Figueirense e Criciúma fazem clássico catarinense nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O jogo, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, é um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

Apesar da recuperação que teve nas últimas rodadas, o Figueirense vem de derrota para o Bahia, que o deixou com 25 pontos, ainda perto da zona de rebaixamento. Já o Criciúma abre o grupo dos quatro últimos colocados do campeonato, com 21 pontos.

Jogando em casa, o Figueirense poderá contar com a volta do atacante Marcão e do volante França, ambos recuperados de contusão, mas a tendência é que eles fiquem no banco de reservas. O técnico Argel Fucks aposta na manutenção da base para vencer o clássico.

Um dos problemas apontados pelo Figueirense para o clássico desta quarta-feira é o desgaste provocado pela longa viagem de volta de Salvador, onde o time jogou no domingo. Mas, com o risco de queda, Argel Fucks ressalta que o momento é de superação.

No Criciúma, o sentimento é de confiança, depois de acabar com o jejum de 10 rodadas sem vitória - ganhou do Goiás no domingo. Mas o time tem um desfalque importante: o goleiro Luiz sofreu grave lesão no joelho esquerdo e está fora da temporada.

Sem Luiz, Bruno passa a ser o goleiro titular do Criciúma no restante do Brasileirão. Enquanto isso, o técnico Gilmar dal Pozzo contará com retorno do volante Rodrigo Souza e do meia João Vítor, que cumpriram suspensão na rodada passada.