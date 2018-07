Figueirense e Fluminense empatam em Florianópolis

Depois de uma sequência de bons resultados fora de casa, o Figueirense recebeu a chance de manter a escalada na tabela no seu próprio estádio, nesta quarta-feira, contra o Fluminense. Mas o time de Florianópolis passou o jogo inteiro se defendendo. E, apesar de ter aberto o placar, cedeu o empate no final do segundo tempo, ficando no 1 a 1 pela 20ª rodada do Brasileirão.

O empate no Estádio Orlando Scarpelli deixou o Figueirense com 25 pontos, ainda fora da ameaça de entrar para a zona de rebaixamento. Para o Fluminense, agora com 32 pontos, ficou mais longe a vaga no G4, o grupo dos quatro melhores do Brasileirão.

O jogo começou agitado. Nos dois minutos iniciais, primeiro o Figueirense e depois o Fluminense tiveram chutes defendidos pelos goleiros. Mas, depois disso, diminuiu o ritmo. O time carioca até ameaçou aos 10, com a tabela entre Conca, Chiquinho e Wagner, mas Thiago Heleno afastou o perigo antes de Cícero conseguir abrir o placar.

A partir disso, o domínio foi praticamente do Fluminense. Foram pelo menos três boas oportunidades de gol que não foram aproveitadas. Isso até os 38 minutos, quando o Figueirense conseguiu fazer seu gol. Em um erro na saída, Marquinhos roubou a bola e lançou para Everaldo, que finalizou entre as pernas do goleiro Diego Cavalieri para fazer 1 a 0.

No segundo tempo, a situação do Figueirense piorou com a expulsão do lateral Leandro Silva. Mesmo assim, o time catarinense conseguiu segurar a vantagem até os 39 minutos, quando o Fluminense finalmente chegou ao empate. No lance do gol, Kenedy chutou no travessão e Cícero aproveitou o rebote para fazer 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 1 FLUMINENSE

FIGUEIRENSE - Luan Polli; Leandro Silva, Thiago Heleno, Marquinhos e William Cordeiro; Paulo Roberto, Marco Antônio, Felipe (Léo Lisboa) e Giovanni Augusto (Nirley); Clayton (Jefferson) e Everaldo.

Técnico: Argel Fucks.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Marlon, Elivelton (Biro Biro) e Chiquinho; Diguinho, Jean, Wagner (Gustavo Scarpa), Cícero e Conca; Kenedy (Matheus Carvalho).

Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Everaldo, aos 38 minutos do primeiro tempo; Cícero, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva, Marco Antônio e Nirley (Figueirense); Diguinho e Biro Biro (Fluminense).

CARTÕES VERMELHOS - Leandro Silva (Figueirense); Bruno (Fluminense).

RENDA - R$ 172.830,00.

PÚBLICO - 10.804 torcedores.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).