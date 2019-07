Figueirense e Londrina empatam em briga direta pelo G-4 da Série B

Nem Figueirense nem Londrina. Os dois times se enfrentaram na noite desta sexta-feira em busca de uma vaga no G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o empate por 1 a 1 no estádio Orlando Scarpelli acabou frustrando ambos. A partida disputada em Florianópolis foi válida pela décima rodada.

O resultado foi comemorado mais pelo Londrina. Não só pelo fato de jogar fora de casa, mas porque teve um jogador expulso aos 17 minutos do primeiro tempo. Os dois times estão empatados com 17 pontos e os paranaenses aparecem na quinta colocação por causa do número de vitórias (5 contra 4).

A partida começou morna, com os dois times se estudando bastante. Até que, aos 17 minutos, o lateral Breno recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a mais, o Figueirense pressionou e assustou em falta cobrada por Zé Antônio. No entanto, aos 40, em uma escapada de Anderson Oliveira, Alisson Safira completou de letra e deu a vitória parcial ao Londrina.

O Figueirense, porém, voltou ainda mais aceso do intervalo e buscou o empate logo aos oito minutos. Victor Guilherme recebeu de Betinho, cortou Bertotto e finalizou quase sem ângulo, sem chances para Matheus Albino. Empurrado pela torcida, o time catarinense foi com tudo em busca da virada, mas pecou na finalização. Melhor para o Londrina, que se segurou como pôde.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 11ª rodada. O Figueirense recebe o Paraná, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), enquanto o Londrina tem pela frente o Vitória, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 1 x 1 LONDRINA

FIGUEIRENSE - Denis; Victor Guilherme, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio (Robertinho), Betinho e Tony; Fellipe Mateus (Andrigo), Willian Popp (Matheus Lucas) e Rafael Marques. Técnico: Hemerson Maria.

LONDRINA - Matheus Albino; Raí Ramos, Augusto, Marcondes e Breno; Anderson Leite, Germano e Higor Leite (Bertotto); Paulinho Moccelin (Silvio), Alisson Safira (Uelber) e Anderson Oliveira. Técnico: Alemão.

GOLS - Alisson Safira, aos 40 minutos do primeiro tempo. Victor Guilherme, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ruan Renato e William Popp (Figueirense); Germano, Anderson Leite e Breno (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Breno (Londrina).

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 88.638,00.

PÚBLICO - 4.847 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).