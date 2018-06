Figueirense e Londrina empatam por 1 a 1 e continuam longe do G4 da Série B

Tentando se aproximar do G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, Figueirense e Londrina ficaram no empate por 1 a 1 nesta terça-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela nona rodada.

O resultado foi ruim para o time da casa, que chega aos 14 pontos e perde a oportunidade de ficar entre os quatro primeiros colocados. O Londrina, com dois pontos a menos, também não consegue se aproximar da briga pelo acesso à elite do futebol nacional.

O primeiro tempo foi movimentado, com os dois times chegando constantemente ao ataque com perigo. Aos 27 minutos, o Londrina passou perto de abrir o placar em bola cruzada por Reginaldo, que desviou na defesa e bateu na trave.

Na resposta do Figueirense, oito minutos depois, Pereira foi derrubado por Lucas Costa dentro da área e o árbitro baiano Diego Pombo Lopes marcou pênalti. Henan cobrou com categoria, deslocando o goleiro Vagner, e deixou o time da casa em vantagem.

Ainda na primeira etapa, aos 44 minutos, Germano tocou para Felipe Marques, que acertou belo chute da entrada da área e deixou tudo igual.

Após o intervalo, o ritmo do jogo caiu muito e as equipes não tiveram mais a mesma presença ofensiva. O Figueirense só voltou a pressionar na reta final, quando o Londrina recuou e tentou segurar o empate.

No final, o time catarinense até chegou a balançar as redes com Nogueira, que recebeu cruzamento de Henan e completou de primeira, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante. Assim, o jogo terminou mesmo com empate por 1 a 1.

O Londrina volta a campo nesta sexta-feira, quando recebe o Juventude no estádio do Café, em Londrina (PR), em partida que abre a 10.ª rodada. No sábado, o Figueirense visita o Atlético Goianiense no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 x 1 LONDRINA

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Cleberson e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Pereira (André Luis), Renan Mota (Daniel Costa) e Gustavo Ferrareis; Jorge Henrique (Juninho) e Henan. Técnico: Milton Cruz.

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Dirceu, Lucas Costa e Roberto; Sílvio, Germano (Jardel), Moisés Gaúcho, Felipe Marques (Marcelinho) e Thomás (Thiago Ribeiro); Paulo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Henan (pênalti), aos 35, e Felipe Marques, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleberson (Figueirense); Dirceu, Lucas Costa, Sílvio, Germano e Paulo Henrique (Londrina).

ÁRBITRO - Diego Pombo Lopez (BA).

RENDA - R$ 47.000,00.

PÚBLICO - 2.317 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).