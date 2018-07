Figueirense e Ponte Preta empatam sem gols em Florianópolis

Figueirense e Ponte Preta são dois times apontados como candidatos ao rebaixamento e ainda estão em processo de formação de seus elencos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Os dois se enfrentaram nesta tarde de domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e empataram por 0 a 0. O resultado foi justo, com o time da casa um pouco melhor no primeiro tempo e o inverso ocorrendo no segundo. Cada um somou seu primeiro ponto nesta rodada inicial.

O primeiro tempo foi bastante parelho. O time catarinense tentou abrir o placar em dois chutes perigosos de fora da área, mas o goleiro João Carlos fez boas defesas. Enquanto isso, os visitantes apostaram na velocidade no setor ofensivo e criaram a melhor chance somente aos 41 minutos. Clayson recebeu bom passe de Ravanelli e finalizou. O goleiro Júnior Oliveira saiu e fechou o ângulo.

Na etapa final, a Ponte Preta esteve melhor em campo. Logo aos dois minutos, o goleiro Júnior Oliveira falhou feio e a bola caiu nos pés de Jeferson. O lateral tocou de cabeça, mas o zagueiro Jaime tirou em cima da linha para escanteio. O Figueirense chegou a responder com Dudu, de cabeça, no final do jogo, mas testou por cima do travessão.

O Figueirense volta a campo no sábado para enfrentar o Cruzeiro, às 21 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo dia, mas às 16 horas, a Ponte Preta recebe o Palmeiras, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 PONTE PRETA

FIGUEIRENSE - Júnior Oliveira; Jefferson, Bruno Alves, Jaime e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Jocinei (Michael Ortega), Ferrugem (Guilherme Queiroz) e Bady; Ermel (Dudu) e Rafael Moura. Técnico - Vinícius Eutrópio.

PONTE PRETA - João Carlos; Jeferson, Douglas Grolli, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus e Ravanelli (Felipe Menezes); Clayson (Roger), Wellington Paulista e Felipe Azevedo (Rhayner). Técnico - Eduardo Baptista.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Elicarlos e Ferrugem (Figueirense); Douglas Grolli, Kadu, João Vitor, Ravanelli e Clayson (Ponte Preta).

RENDA - R$ 62.150,00.

PÚBLICO - 5.714 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).