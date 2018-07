Figueirense e Santa Cruz negam acordo com Esporte Interativo

A negociação do Esporte Interativo com Figueirense e Santa Cruz poderá acabar na Justiça. A emissora sustenta ter contrato para transmissão por TV fechada a partir de 2019 com os dois clubes. Ambos negam. Os catarinenses dizem ter assinado com o Grupo Globo (SporTV) e os pernambucanos afirmam que ainda não fecharam com ninguém.

O Figueirense é mais incisivo e garante nada ter com a emissora do Grupo Turner. "O Figueirense tem contrato assinado com a Rede Globo. Se o Esporte Interativo continuar insistindo e acha que tem direito, que comprove esse contrato assinado e que entre na Justiça, que procure o que lhe é de direito", disse o clube, por meio de sua assessoria de imprensa.

O Santa Cruz alega que assinou um pré-contrato com o Esporte Interativo no início de 2016, mas que não efetivou o compromisso porque as luvas oferecidas eram menores que as de outros clubes nordestinos. "O clube está livre para negociar com as duas emissoras e decidir pela melhor proposta’", posicionou-se o Santa, por meio da assessoria. Diante do impasse, o clube pernambucano pediu a arbitragem do Cade e espera que em no máximo dois meses ocorra uma sentença definitiva.