Figueirense e São Bento empatam em jogo encerrado aos 37 minutos do 2º tempo

Em jogo encerrado aos 37 minutos do segundo tempo pela má condição do gramado por causa da forte chuva em Florianópolis, Figueirense e São Bento ficaram no empate por 2 a 2, nesta sexta-feira, pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O árbitro Grazianni Maciel Rocha esperou por mais de 40 minutos antes de tomar a decisão.

Com o resultado, o Figueirense chegou ao terceiro jogo sem vitória e terminou a noite na oitava posição, com 39 pontos, contra 35 do São Bento, que já não perde há quatro rodadas. A partida marcou a estreia de Rogério Micale no comando do time catarinense, em substituição a Milton Cruz.

Em boa fase, o São Bento envolveu o Figueirense nos primeiros minutos. Apesar de jogar fora de casa, tomou a iniciativa e aproveitou o campo pesado, com a forte chuva que caiu na capital catarinense, para abrir o marcador. Dudu Vieira aproveitou uma escorregada do defensor para invadir a área pelo lado de campo e tocar para Francis. O atacante só empurrou para o gol.

Mas a resposta do Figueirense foi imediata. Em cruzamento de Diego Renan, Cleberson desviou de cabeça e achou Elton livre dentro da área. O atacante pegou de primeira e no alto para deixar tudo igual aos 16 minutos.

O gol do empate acabou deixando o duelo morno. O São Bento teve um pouco mais de volume de jogo, mas não conseguiu ampliar. Na melhor chance, Dudu Vieira apareceu pela direita e cruzou fechado. Ronaldo não chegou a tempo para marcar.

No segundo tempo, Micale promoveu a entrada de André Santos, ex-Corinthians e seleção brasileira, que chegou ao Figueirense com o objetivo de se aposentar no clube. E o time catarinense cresceu e fez o segundo aos oito minutos. Após cobrança de escanteio do lateral, Ferrareis desviou e Elton se atirou para fazer mais um.

Se Elton estava em uma noite iluminada, Francis não ficou atrás. Aos 17 minutos, Zezinho cobrou falta para dentro da área, o atacante do São Bento aproveitou o quique da bola para dar uma bicicleta e marcar um bonito gol. Valeu o ingresso.

A partir daí, a chuva apertou e, aos 37 minutos, o árbitro resolveu paralisar a partida. Ele esperou por mais 40 e decretou o encerramento do jogo por causa do gramado encharcado. O Figueirense, que precisa vencer, não gostou da decisão.

Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Londrina na terça-feira, às 21h30, no Estádio do Café, no Paraná. Na sexta, às 20h30, o São Bento recebe o Boa no Walter Ribeiro, em Sorocaba.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 2 SÃO BENTO

FIGUEIRENSE - Dênis; Raul, Nogueira, Cleberson e Diego Renan; Pereira, Betinho, Gustavo Ferrareis e Renan Mota (André Santos); Jorge Henrique (Juninho) e Elton. Técnico: Rogério Micale.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Tony, Ewerton Páscoa, Anderson Salles e Pedro Botelho; Fábio Bahia, Dudu Vieira e Marcelo Cordeiro (Zezinho); Luidy (Zezinho), Francis e Ronaldo. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Francis, aos 13, e Elton, aos 16 minutos do primeiro tempo. Elton, aos oito, e Francis, aos 17 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Ferrareis e Nogueira (Figueirense); Ewerton Páscoa e Tony (São Bento).

RENDA - R$ 31.960,00.

PÚBLICO - 1.535 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).