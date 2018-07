Figueirense e Sport fazem confronto direto por acesso

Dono do melhor aproveitando atuando fora de casa, o Coritiba precisa de apenas mais duas vitórias para se garantir na elite e espera dar o primeiro passo diante do São Caetano, às 17 horas, no Estádio Anacleto Campanella. O time paranaense vem na liderança, com 60 pontos, enquanto os paulistas não vencem há seis jogos e estão apenas na zona intermediária, com 41 pontos.

O duelo entre Figueirense e Sport, no Estádio Orlando Scarpelli, às 16 horas, tem tudo para ser um dos melhores da competição, porque reúne concorrentes diretos pelo acesso. Os catarinenses estão no G-4, com 55 pontos, cinco a mais que os pernambucanos, que se encontram na quinta colocação.

Por outro lado, Bragantino e Duque de Caxias se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid, às 21 horas, sem muitas pretensões na Série B. O time de Bragança Paulista tem 40 pontos e quer a vitória para afastar o fantasma da degola, enquanto o adversário está com 45 e deve apenas cumprir tabela.

Em Natal, América-RN e Ipatinga fazem o confronto direto contra o rebaixamento para a Série C. O duelo está marcado para as 21 horas, no Estádio Machadão, onde o time potiguar não realiza boa campanha. Os donos da casa estão com apenas 32 pontos e os mineiros conquistaram um ponto a mais, figurando também entre os quatro piores da competição.

A rodada começou na terça-feira com dois jogos. Ponte e Vila Nova empataram por 2 a 2 em Campinas, enquanto o América-MG goleou o Santo André por 4 a 1 em Sete Lagoas.