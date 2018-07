Figueirense e Sport não saem do 0 a 0 em Florianópolis

Com o empate diante de um adversário direto, o Figueirense chegou aos 56 pontos e assumiu a terceira colocação. Já o Sport segue com chances de conseguir o acesso, agora com 51 pontos, na quinta posição da Série B - tem quatro pontos a menos do que o América-MG, que terminou a 32ª rodada em quarto lugar.

O primeiro tempo começou com o Figueirense no ataque, obrigando o Sport a ficar acuado no campo defensivo. Em chances seguidas, o time catarinense criou esperança na torcida, mas faltou pontaria para abrir o placar.

O Sport, por sua vez, conseguiu equilibrar a partida depois dos 15 minutos iniciais e chegou a mandar uma bola na trave do goleiro Wilson, quando Marcelinho Paraíba cobrou escanteio fechado e quase fez o gol olímpico.

Na etapa final, o Figueirense pressionou bastante em busca do gol, mas teve dificuldades para superar a forte marcação do Sport. Mesmo assim, o time catarinense chegou a mandar uma bola no travessão, quando Roberto Firmino cabeceou livre de dentro da área.

No último minuto do jogo, o goleiro Magrão garantiu o empate ao operar dois milagres em um mesmo lance. Jean Carioca recebeu dentro da área e tentou driblar Magrão, que fez a defesa. No rebote, o atacante do Figueirense chutou rasteiro e o goleiro do Sport salvou novamente, para desespero dos torcedores que encheram o estádio.

Pela 33ª rodada da Série B, os dois times irão voltar a campo na terça-feira. O Figueirense enfrenta o Ipatinga fora de casa, enquanto que o Sport recebe o Bragantino em Recife.

FICHA TÉCNICA:

Figueirense 0 x 0 Sport

Figueirense - Wilson; Lucas, João Paulo Goiano, Roger Carvalho e Juninho; Ygor (Pedro Carmona), Túlio, Roberto Firmino e Maicon; Reinaldo (Hélder) e William (Jean Carioca). Técnico - Márcio Goiano.

Sport - Magrão; Igor, Montoya e Tobi; Dadá, Germano, Zé Antônio (Romerito), Marcelinho Paraíba (Élton) e Dutra; Wilson (Eliandro) e Ciro. Técnico - Geninho.

Árbitro - Salvio Spinola Fagundes Filho (Fifa/SP).

Cartões amarelos - Lucas, João Paulo Goiano, Ricardo (reserva), Hélder, Dutra, Montoya, Igor, Zé Antônio, Dadá e Ciro.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.