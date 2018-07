Figueirense empata com a Lusa e fica perto de cair

A conta padrão é fazer 43 pontos para se garantir na Série A. A Portuguesa está a uma vitória disso. O Figueirense, a cinco. "Nós somos os únicos responsáveis por esta situação e enquanto houver esperança, vamos continuar lutando", lamentou o atacante Aloísio que, lesionado, teve que deixar o campo aos 40 minutos do segundo tempo. Artilheiro do time no Brasileiro com 11 gols, Aloísio está na mira do São Paulo para a próxima temporada.

O equilíbrio de ações foi a tônica do primeiro tempo de partida. Jogo igual, sem intensidade e que prevaleceu a marcação, especialmente da Portuguesa sobre os jogadores Aloísio e Loco Abreu. O uruguaio não jogava há praticamente um turno inteiro - 18 jogos.

O primeiro bom lance foi criado pelo Figueirense. Loco Abreu chegou pela esquerda e, combatido pela defesa, pegou uma sobra, furou e ainda conseguiu a posse para finalizar até o goleiro Dida dominar a bola. Aos 17 minutos, Aloísio também teve a sua oportunidade com finalização de cabeça sobre o gol de Dida. O período fechou com uma bela finalização de Boquita depois de uma jogada em velocidade pelo lado esquerdo. Ele pegou a sobra de bola da defesa e exigiu grande intervenção de do goleiro Wilson.

O segundo tempo foi doído de assistir. Sem inspiração, as equipes se equivaleram na disputa com raras jogadas que merecessem o aplauso dos poucos mais de três mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli. Apenas dois lances nos primeiros 10 minutos deram um indicativo de que o segundo tempo seria diferente do primeiro: aos seis minutos Aloísio puxou um contra-ataque pela esquerda e chutou cruzado paralelo à trave da Portuguesa. Dois minutos depois foi a vez de Bruno Mineiro responder com uma cabeçada no travessão. E foi só. Conformada com o empate, a Portuguesa adotou a tática da valorização da posse de bola diante do desespero alvinegro.

O técnico Márcio Goiano bem que tentou algumas alterações, entre elas sacou Loco Abreu para a entrada de Júlio César. Sem efeito, as mudanças irritaram o torcedor que deixou o estádio protestando ao fraco futebol e a falta de garra dos jogadores. Pela 34ª rodada, próximo domingo, o Figueirense enfrentará o Flamengo no Rio de Janeiro. Já a Portuguesa, no Canindé, recebe o Bahia.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 0 PORTUGUESA

FIGUEIRENSE - Wilson; Elsinho, Sandro, Canuto e Helder; Jackson, Túlio (Doriva), Claudinei e Ronny (Guilherme Lazaroni); Aloisio e Loco Abreu (Julio César). Técnico - Márcio Goiano

PORTUGUESA - Dida; Luis Ricardo, Gustavo, Valdomiro e Marcelo Cordeiro; Ferdinando, Léo Silva, Boquita e Moisés; Ananias (Diego Viana) e Bruno Mineiro (Rodriguinho). Técnico - Geninho.

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

CARTÃO AMARELO - Canuto.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).