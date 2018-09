Figueirense empata com Atlético-GO e completa cinco jogos sem vencer na Série B

O Figueirense aumentou para cinco jogos o seu jejum de vitórias ao empatar com o Atlético-GO, por 2 a 2, nesta tarde de sábado, no estádio Orlando Scarpelli, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado deixou o time catarinense com 40 pontos, ainda longe dos times que brigam para chegar no G4 (zona de acesso). O time goiano mantém a esperança e acesso porque tem 44 pontos, em sexto lugar.

Nem bem o jogo começou e o Figueirense largou na frente. Após escanteio em direção à pequena área, o zagueiro Oliveira chutou nas costas do companheiro e a bola sobrou para a virada de Elton. Ele bateu forte, sem defesa, aos dois minutos.

Mas a reação foi rápida, com o empate do visitante saindo aos 13 minutos. Após levantamento na área, a defesa não cortou e a bola sobrou para Thiago Santos se antecipar ao goleiro Denis e completar quase em cima da linha do gol.

Tentando o jogo vertical, pedido pelo técnico Rogério Micale, o Figueirense ainda teve duas boas chances no primeiro tempo. Aos 22 minutos, Diego Renan ameaçou cruzar, porém, bateu por cobertura. O goleiro Jefferson teve que dar dois passos atrás para evitar o gol com um tapinha. Aos 43 minutos, Elton recebeu livre pelo lado direito da área e bateu à queima roupa, mas Jefferson salvou com uma mão. Na sobra, Pedro Bambu aliviou de bico.

No segundo tempo, o Figueirense voltou com uma mudança ofensiva. Saiu o meia Gustavo Ferrareis para entrada do atacante Maikon Leite. Mas, logo aos 53 segundos, o Atlético-GO marcou o segundo gol. Renato Kayzer fez bela jogada pelo lado direito e cruzou para pequena área. Júlio César, na pequena área, só completou.

Rogério Micale promoveu outras duas mudanças ofensivas com as entradas de Eduardo Bauermann e André Santos, respectivamente, nos lugares de Cleberson e Juninho. Nesta altura, a torcida já reclamava nas arquibancadas, colocando pressão no time. Aos 18 minutos, Maikon Leite chutou de longe e Jefferson mandou a escanteio.

O empate, enfim, saiu aos 30 minutos. Maikon Leite fez o levantamento para a área e o lateral Diego Renan apareceu de surpresa nas costas da marcação para desviar de cabeça e no alto. A partir daí, o Atlético-GO se retraiu e conseguiu administrar o placar, favorável por atuar fora de casa. Vais da torcida ao final para o Figueirense.

O Figueirense já volta a campo na próxima terça-feira, abrindo a 30.ª rodada contra o Sampaio Corrêa, em São Luis (MA). O Atlético-GO fará o clássico com o Vila Nova, no sábado, no Estádio Olímpico de Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 2 ATLÉTICO-GO

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Cleberson (Eduardo Bauermann) e João Paulo; Matheus Sales, Betinho e Gustavo Ferrareis (Maikon Leite); Juninho (André Santos), Elton e Jorge Henrique. Técnico: Rogério Micale.

ATLÉTICO-GO - Jefferson; Jonathan, Gilvan, Oliveira e Mascarenhas (Bruno Santos); Pedro Bambu, Rômulo e João Paulo; Júlio César (Vitinho), Thiago Santos (Denilson) e Renato Kayzer. Técnico: Cláudio Tencati.

GOLS - Elton, aos dois, e Thiago Santos, aos 13 minutos do primeiro tempo; Júlio César, aos 53 segundos, e Diego Renan, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Claudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS - Nogueira, Jorge Henrique, Matheus Sales e Elton (Figueirense). Mascarenhas e Rômulo (Atlético-GO).

RENDA - R$ 63.380,00.

PÚBLICO - 2.922 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).