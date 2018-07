Figueirense empata com Ceará e perde 100% em casa no Brasileirão

O Ceará marcou seu gol logo no início do primeiro tempo, desgastou o Figueirense com marcação eficiente, porém permitiu o empate que agradou pelas circunstâncias da partida. O time cearense é o 12.º, com 11 pontos.

Jogo. Quem mandou em grande parte da etapa inicial foi o Ceará. No primeiro minuto, o Figueirense até assustou com uma cabeçada de Roger Carvalho escorando uma cobrança de escanteio. O Ceará respondeu abrindo o placar aos 3 minutos. Washington recuperou a bola na escorregada do volante Túlio e chutou cruzado para o fundo do gol.

O time catarinense só melhorou a partir dos 30 minutos. Sustentou a posse de bola, porém sem objetividade para chegar ao gol defendido pelo goleiro Fernando Henrique, que atuava com uma lesão no polegar. Com dificuldades de penetração, o Figueirense passou a arriscar de longe. Depois, tentou uma série de levantamentos na área. Já o Ceará, nos últimos 15 minutos de primeiro tempo, chegou apenas uma vez com perigo, aos 47, quando Washington chutou de longe uma bola que o goleiro Wilson fez excelente defesa.

Com algumas alterações de ordem tática no segundo tempo, o Figueirense iniciou bem a etapa final. O técnico Jorginho lançou o volante paraguaio Wilson Pittoni para dar mais qualidade no meio de campo. Na pressão, a equipe sustentou posse de bola sem chegadas com perigo na área adversária. E o tão esperado empate veio aos 18 minutos. O volante Ygor soltou uma bomba que o goleiro Diego foi incapaz de segurar. Na sobrou Maicon estufou a rede cearense.

Impaciente, a torcida pediu a entrada do ídolo Fernandes e foi atendida. Diante de um Ceará coeso, o Figueirense melhorou com iniciativas pelas laterais com bolas cruzadas, porém sem a chegada de seus finalizadores. A melhor chance nos minutos finais foi do Figueirense com um cruzamento de Fernandes que Pittoni, de cabeça, exigiu boa defesa do goleiro reserva cearense.

"Tivemos que nos esforçar muito para tentar a vitória, mas o empate ficou bom", comentou o atacante Washington, autor do gol cearense.

FIGUEIRENSE - 1 - Wilson; Bruno, Roger Carvalho, Edson Silva e Juninho; Ygor, Túlio (Wilson Pittoni), Maicon e Rhayner (Fernandes); Aloísio (Reinaldo) e Heber. Técnico: Jorginho.

CEARÁ - 1 - Fernando Henrique (Diego); Boiadeiro, Fabrício, Diego Sacoman e Vicente; Michel, João Marcos, Heleno e Thiago Humberto (Rudnei); Washington e Osvaldo (Felipe Azevedo). Técnico: Vagner Mancini.

Gols - Washington, aos 3 minutos do primeiro tempo, e Maicon, aos 18 minutos do segundo tempo; Árbitro - Antonio Denival de Moraes (PR); Cartões amarelos - Vicente, Diego, Heleno; Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).