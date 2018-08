Figueirense empata com o Brasil de Pelotas e continua fora do G-4

O Figueirense perdeu a oportunidade de entrar no G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro ao ficar no empate por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 23.ª rodada.

Com o resultado, a equipe catarinense chegou aos 34 pontos, dois a menos do que o rival Avaí, que só entra em campo no sábado, contra o São Bento. O Brasil, com 25 pontos, saiu mais satisfeito com o empate, mas segue em situação delicada. O time gaúcho é o 18.º colocado, dentro da zona do rebaixamento pelo número de vitórias (cinco contra seis do Paysandu, primeira equipe fora da degola).

Mesmo jogando fora de casa, o Brasil começou melhor e criou lances de perigo até abrir o placar, aos 38 minutos. Nirley aproveitou cobrança de falta da esquerda e cabeceou na trave. No rebote, Zé Augusto completou para o fundo do gol.

A resposta do Figueirense, no entanto, demorou apenas dois minutos. Após bela jogada individual de Gustavo Ferrareis pela direita, Felipe Amorim acertou um chute preciso, indefensável para o goleiro Marcelo Pitol, e empatou a partida.

O time da casa voltou com uma postura mais ofensiva para a segunda etapa e passou a pressionar em busca do gol da virada. Aos 19 minutos, Ferrareis tentou cruzar da direita, mas a bola tomou outro rumo e acabou acertando a trave, surpreendendo a defesa adversária.

A pressão continuou e, sete minutos mais tarde, Marcelo Pitol fez bela defesa em finalização de Felipe Amorim. João Paulo pegou o rebote e mandou mais uma bola no travessão. Apesar de muitas oportunidades desperdiçadas, o placar não se movimentou e o time da casa teve que se contentar com um empate que decepcionou a torcida.

O Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Coritiba no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 24.ª rodada da Série B. O Figueirense só joga no sábado, em 1.º de setembro, em clássico contra o Avaí, na Ressacada.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 1 BRASIL DE PELOTAS

FIGUEIRENSE - Denis; Matheus Ribeiro (Maikon Leite), Nogueira, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Antônio, Pereira (Betinho), Gustavo Ferrareis (André Luis) e Felipe Amorim; Elton e Juninho. Técnico: Milton Cruz.

BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Rafael Vitor, Nirley e Heverton; Tiago Cametá, Zé Augusto, Gilson, Pereira (Valdemir) e Alex Ruan; Lourency (Michel) e Léo Bahia (Welinton Júnior). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Zé Augusto, aos 38, e Felipe Amorim, aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Nogueira e Pereira (Figueirense); Heverton, Alex Ruan e Léo Bahia (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 24.836,00.

PÚBLICO - 1.372 pessoas.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).