Figueirense empata com o Coritiba e amplia jejum de vitórias na Série B

O Figueirense chegou neste sábado ao sétimo jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O jejum foi ampliado após um empate por 2 a 2 com o Coritiba, em jogo válido pela 31ª rodada, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O resultado também marcou para o time catarinense a sétima partida sem vencer como mandante. Agora, está com 41 pontos e segue na parte intermediária da tabela. O Coritiba, por sua vez, é o oitavo colocado, com 44 pontos.

O Figueirense chamou a responsabilidade desde os primeiro minutos e soube se aproveitar dos erros de marcação do adversário. Logo aos sete minutos, Elton já havia acertado a trave do goleiro Wilson. A postura ofensiva, no entanto, deu oportunidade para que o Coritiba encaixasse bons contra-ataques.

De qualquer maneira, o domínio e a iniciativa foram de fato do time catarinense, que precisou insistir bastante para tirar o zero do placar. O gol só saiu aos 45 minutos, quando Felipe Amorim passou bonito pela marcação, em jogada individual, e bateu cruzado para fazer o primeiro.

Se a etapa inicial terminou em gol, a etapa complementar iniciou da mesma maneira, com bola na rede. Com apenas 35 segundos de bola rolando, Abner cruzou na área e Guilherme empatou para o Coritiba. Após o começo alucinante, o jogo esfriou um pouco, mas voltou a esquentar aos 22 minutos, quando o árbitro marcou pênalti para o Figueirense. João Paulo foi para cobrança e acertou a trave.

E o erro custou caro. Dez minutos depois, aos 32 minutos, Moraes chutou, Denis espalmou para o meio da área e a bola sobrou limpa para Guilherme Parede virar o jogo. Então, aos 38 minutos, foi a vez de Wilson espalmar no pé de Elton, que fez o gol do empate catarinense.

O Coritiba volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o CSA no estádio Couto Pereira, às 19h15. Na sexta-feira, o Figueirense visita a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 x 2 CORITIBA

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Cleberson (Nogueira), Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Matheus Sales (André Santos) e Daniel Costa; Juninho (Maikon Leite), Felipe Amorim e Elton. Técnico: Rogério Micale.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simão (Uillian Correia), Jean Carlos (Bruno Moraes) e Chiquinho (Yan Sasse); Guilherme Parede e Guilherme. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Felipe Amorim, aos 45 minutos do primeiro tempo. Guilherme Amorim, aos 35 segundos, Guilherme Parede, aos 32 minutos, e Elton, aos 38 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nogueira (Figueirense); Chiquinho, Jean Carlos e Rafael Lima. (Coritiba).

ÁRBTIRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 49.430,00.

PÚBLICO - 1.880 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).