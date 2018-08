Figueirense empata com o Juventude e perde chance de entrar no G-4 da Série B

Os resultados da 20.ª rodada da Série B colaboraram e o Figueirense entrou em campo neste sábado à noite dependendo das próprias forças para entrar no G-4 (zona de acesso à elite), mas falhou na missão. O campeão catarinense não saiu de um empate sem gols com o Juventude, dentro do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Com a igualdade no placar, o time de Santa Catarina chegou ao terceiro jogo sem vitória. Apesar de ter perdido a oportunidade de integrar a zona de classificação, está na sexta colocação, com 30 pontos, a apenas um do quarto colocado Atlético-GO, que tem 31. Enquanto isso, a equipe gaúcha fica em 13.º lugar, com 25 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, também há três partidas sem vencer.

O Juventude fez valer o mando de campo e dominou as ações de jogo nos primeiros minutos. Na segunda metade da etapa inicial, no entanto, o Figueirense conseguiu equilibrar a partida e passou a criar mais jogadas de perigo que os donos da casa. A parceria entre Jorge Henrique e Henan foi o fator que mais incomodou o time gaúcho, mas não foi o suficiente para abrir o placar.

No retorno para a segunda etapa, o Juventude se lançou ao ataque e deu trabalho para a defesa adversária. O Figueirense, por sua vez, não conseguia criar chances claras, mas quando chegou, apesar da demora, foi para assustar com uma bola na trave chutada de longe por Juninho, aos 30 minutos.

Na reta final, os dois times seguiram buscando o ataque, mesmo demonstrando cansaço e com pouca qualidade na hora do último passe. Ainda assim, ambos tiveram oportunidades de tirar o zero do placar, mas não tiveram sucesso. Nos acréscimos, aos 52 minutos, Fred bateu falta e acertou no travessão e por pouco não fez a alegria da torcida gaúcha antes do apito final.

O Figueirense volta a campo às 21h30 da próxima sexta-feira, quando recebe o Goiás no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). O Juventude, por sua vez, vai até a Arena Barueri encarar o Oeste, às 16h30 do próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 FIGUEIRENSE

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Bonfim (Micael), Fred e Pará; Diones, Jair, Tony, Leandro Lima e Denner (Fellipe Mateus); Elias (Yuri Mamute). Técnico: Julinho Camargo.

FIGUEIRENSE - Denis; Matheus Ribeiro, Nogueira, Eduardo Bauermann e Henrique Trevisan; Zé Antônio, Matheus Sales, Renan Mota (Juninho depois Maikon Leite), Jorge Henrique e Gustavo Ferrareis; Henan (André Luis). Técnico: Milton Cruz.

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Elias, Jair e Micael (Juventude); Gustavo Ferrareis, Nogueira, Jorge Henrique e Matheus Sales. (Figueirense).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 1.629 torcedores.

LOCAL - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).