Figueirense empata com Oeste e segue na zona de rebaixamento da Série B

O Figueirense não consegue deixar a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, pela 15ª rodada, o clube catarinense recebeu o Oeste no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), e não passou do 0 a 0.

Com o resultado, o time de Marcelo Cabo segue entre os quatro últimos colocados, com 16 pontos. Enquanto isso, o time paulista está mais tranquilo, com 20 pontos, no meio da tabela de classificação.

Nem mesmo o frio de 12ºC fez com que os jogadores quisessem fazer um primeiro tempo mais quente. Foram poucas chances de gols, com o Oeste mais preocupado em marcar e o Figueirense errando muitos passes. O primeiro chute ao gol ocorreu apenas aos 16 minutos. Índio arriscou de fora da área, mas Rodolfo defendeu sem muita dificuldade.

A única oportunidade do Oeste na primeira etapa foi aos 33 minutos. Lídio teve liberdade para conduzir até a entrada da área e finalizar. O goleiro Saulo espalmou e o rebote sobraria para Gabriel Vasconcelos, mas o centroavante estava em posição de impedimento.

O segundo tempo foi ainda mais apático. Pressionado pelo torcedor, que começou a vaiar, o Figueirense não conseguia entrar na área adversária e, ao mesmo tempo, evitava os contra-ataques com faltas. Zé Antônio chutou de longe aos 16 minutos, mas mais uma vez Rodolfo defendeu.

A melhor chance do clube catarinense no jogo aconteceu aos 29 minutos. Robinho fez grande jogada pela esquerda e conseguiu o cruzamento. Luidy, mesmo marcado, conseguiu levar a bola para o pé esquerdo e chutar. Bem posicionado, Rodolfo não deu rebote. O Oeste perdeu a oportunidade de vencer aos 39 minutos. Jheimy, de frente para o gol, desviou um cruzamento para fora.

O Figueirense já volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h15, para enfrentar o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Oeste recebe o Juventude na Arena Barueri no sábado, às 19h. As partidas serão válidas pela 16ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 0 x 0 OESTE

FIGUEIRENSE - Saulo; Dudu Vieira, Marquinhos, Ferreira e Julinho; Pereira, Patrick (Renan Mota), Walterson (Zé Antônio) e Robinho; Índio (Luidy) e Henan. Técnico: Marcelo Cabo.

OESTE - Rodolfo; Wilian Cordeiro, Joílson, Leandro Amaro e Velicka; Lídio, Betinho, Wilson Mathias (Jheimy) e Mazinho; Danielzinho (Henrique) e Gabriel Vasconcelos (Kauê). Técnico: Roberto Cavalo.

CARTÕES AMARELOS - Walterson (Figueirense); Lídio (Oeste).

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (PB)

RENDA - R$ 54.989,00

PÚBLICO - 2.676 pagantes.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).