Figueirense encara Grêmio para deixar zona da degola

Animado pela vitória fora de casa na última rodada, a segunda no Campeonato Brasileiro, o Figueirense recebe o Grêmio neste sábado, às 18h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 11.ª rodada, com o objetivo de sair da zona de rebaixamento. Empatado com os três últimos colocados com sete pontos, uma nova vitória significa alívio para o time e confiança do torcedor, que ainda não viu o time ganhar em casa.

"Assimilamos muita coisa que foi trabalhada, em consistência defensiva. Esperamos passar um pouco mais de tranquilidade para a equipe, para que possamos ter um crescimento durante a competição", disse o técnico Guto Ferreira após a vitória sobre o Coritiba, no Paraná.

Para a partida contra o Grêmio, o Figueirense contará com a estreia do chileno Roberto Cereda na lateral esquerda. Já o desfalque fica por conta do volante França, que deixou o último treino com fortes dores no ombro.