Figueirense encara o Botafogo para fugir das últimas colocações no Brasileirão

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Figueirense recebe o Botafogo neste domingo, às 17 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 29.ª rodada, preocupado em deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense ocupa a 18.ª colocação com 31 pontos e precisa se recuperar de derrota para o Internacional por 1 a 0 na última rodada, pois o time colorado é um adversário direto na briga para fugir da segunda divisão nacional na próxima temporada.

O técnico Marquinhos Santos não divulgou a formação titular, mas afirmou ter a equipe definida em sua cabeça desde os treinos durante a semana. A tendência é que o treinador deixa a equipe mais ofensiva em relação à última rodada com a entrada do atacante Everton Santos na vaga do volante Renato.

"Além de ter mais posse de bola no jogo contra o Botafogo, a gente precisa ser mais objetivo. A equipe precisa de uma postura mais ofensiva em relação ao jogo contra ao Internacional. Não podemos perder tempo", comentou o Marquinhos Santos.