Figueirense encara o Coritiba para evitar entrada na zona de rebaixamento

A equipe do técnico Hudson Coutinho é o atual 15.º colocado com 35 pontos, dois a mais do que o adversário, que ocupa a 17.ª posição. Se perder e o arquirrival Avaí, que é o 16.º com 34, também vencer, o time alvinegro entrará para o grupo dos que disputarão a Série B em 2016.

Para evitar essa dor de cabeça e sair de campo com a vitória, o treinador aposta no retorno de três titulares. O zagueiro e capitão Marquinhos está recuperado de lesão que o afastou dos gramados desde o dia 12 de agosto, quando o Figueirense foi derrotado pelo São Paulo em Florianópolis.

Além dele, voltam de suspensão o lateral-direito Leandro Silva e o atacante Clayton. A única baixa é a do volante Fabinho, que levou o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Santos na última rodada. Dener deve ser o substituto.