Figueirense encara o Grêmio em confronto decisivo pela permanência na Série A

Apostando no apoio da torcida para permanecer na primeira divisão nacional, o Figueirense faz um confronto decisivo neste sábado diante do Grêmio, às 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense vem de uma incômoda sequência de cinco partidas sem vitória, resultados que a fizeram despencar à 18.ª colocação, com 32 pontos. Nem mesmo um triunfo neste sábado seria suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento. E, se perder, o Figueirense se aproximará quase em definitivo da Série B.

Mas uma boa notícia pode vir do adversário: focando o jogo contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, válido pela semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio deve poupar boa parte de seus titulares. O Figueirense também contará com o retorno do atacante Rafael Moura e do meio-campo Dodô - os suspensos Josa, Jackson Caucaia e Werley, por outro lado, estão fora.

O técnico Marquinhos Santos, assim, apostou em um time ofensivo e antecipou que atuará com um trio de ataque formado por Rafael Silva, Lins e Rafael Moura. Já Bady será o responsável pela armação, enquanto que Renato e Jefferson disputam a vaga de Josa.

"Pela necessidade da vitória, por jogar em casa, por entender o momento da competição, se faz necessário arriscarmos ainda mais. Em função disso, é muito provável que tenhamos uma formação mais aguda, mais ofensiva", comentou o treinador.