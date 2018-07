Figueirense encara o Santos para manter sua boa campanha

Após empate em casa contra o Criciúma, o Figueirense enfrenta o Santos, neste domingo, 21, às 18h30, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 23.ª rodada do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Argel Fucks apresenta um bom desempenho, com apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Mas para quem já esteve na lanterna, pontuar fora de casa vale mais.

"Empate não se comemora", disse o técnico após o jogo contra o Criciúma. "É uma pressão muito grande sair perdendo o clássico dentro de casa e provamos que nossa equipe é capaz de qualquer coisa", comentou Argel, sobre o resultado final de 1 a 1 depois que o time visitante abriu o placar no segundo tempo.

O Figueirense possui três jogadores no departamento médico: os volante Rivaldo e Dener e o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni. Mas para a partida contra o Santos terá a volta do recém recontratado Marquinhos Pedroso, que deve jogar.