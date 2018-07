Figueirense encara o São Paulo em briga direta contra rebaixamento do Brasileirão

O Figueirense encara o São Paulo neste domingo, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 24.ª rodada, em briga direta contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time catarinense está entre os quatro últimos da tabela de classificação, mas tem só um ponto a menos do que a equipe da capital paulista.

Por isso, o técnico Tuca Guimarães encara a partida como uma decisão. Nos trabalhos realizados até a data do duelo, ele fez mistério na escalação. São duas dúvidas. A primeira é sobre o retorno do zagueiro Bruno Alves, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Atlético Paranaense por 1 a 0. O treinador avisou que são três jogadores para duas vagas. Bruno Alves disputa posição com Nirley e Werley.

A outra dúvida está no ataque. O centroavante Rafael Moura pode ser poupado por desgaste muscular. Se o artilheiro ficar de fora, Tuca Guimarães pode usar Maurides ou Rafael Silva.

A única confirmação é a do meia Carlos Alberto. Depois de cumprir suspensão na última rodada, o veterano retorna à equipe titular e completará o meio de campo formado por Jackson Caucaia, Ferrugem e Jefferson.