Figueirense enfrenta o lanterna América-MG para deixar a zona de rebaixamento

O Figueirense encerrou nesta terça-feira a sua preparação para enfrentar o lanterna América-MG na sequência do Campeonato Brasileiro. A disputa será nesta quarta a partir das 19h30, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 25.ª rodada.

Sem o atacante Rafael Moura, o técnico Tuca Guimarães pode escalar Maurides no seu lugar. O treinador acredita que a partida contra os mineiros será uma das mais difíceis da temporada. Rafael Silva, que poderia formar dupla com Lins, está descartado. "O departamento médico constatou um problema muscular que não é grave, mas precisa ser resolvido", disse.

A situação do time catarinense no Brasileirão não é boa, já que ocupa a 17.ª posição na tabela de classificação, a primeira na zona do rebaixamento, com apenas 27 pontos somados até aqui.