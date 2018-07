Figueirense espera surpreender São Paulo no Morumbi A vitória sobre o lanterna Atlético-GO na última rodada trouxe um novo ânimo para o Figueirense. A situação ainda é dramática, mas o time catarinense mantém as esperanças de escapar do rebaixamento no Brasileirão. O problema é que o desafio deste domingo é bastante complicado: enfrenta o quinto colocado São Paulo, a partir das 16 horas, no Morumbi.