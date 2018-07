Figueirense faz 1 a 0 e deixa Vitória na lanterna

O Figueirense aproveitou a fase conturbada do Vitória e ganhou por 1 a 0, neste domingo, no Barradão, em Salvador, pela 17.ª rodada do Brasileirão. Assim, o time catarinense se afastou da zona de rebaixamento e deixou o adversário afundado na lanterna do campeonato.

Depois da demissão de Jorginho no meio da semana, o substituto Ney Franco vai assumir o comando do Vitória apenas nesta segunda-feira. Assim, o time foi comandado neste domingo pelo técnico interino Éder Bastos. E o Figueirense soube aproveitar a fase ruim do adversário.

Assim, o Figueirense chegou aos 20 pontos, respirando mais aliviado na luta contra o rebaixamento. Já o Vitória, que ainda perdeu um pênalti no Barradão, segue com apenas 15, mostrando que Ney Franco terá muito trabalho para tirar o time da lanterna do Brasileirão.

Durante todo o primeiro tempo, o Figueirense se mostrou mais impetuoso, embora também não tenha conseguido finalizar na maioria das vezes. O Vitória apresentava mais posse de bola, mas seu sistema defensivo dava margem para as investidas do adversário.

O time de casa deixou o campo já no intervalo sob vaias de uma torcida inconformada. No segundo tempo, com a entrada do argentino Escudero, voltando após longo tempo parado por contusão, o Vitória melhorou o seu desempenho e ganhou mais qualidade no meio, mas ainda faltou força no ataque.

O Figueirense, então, aproveitou para marcar o gol. Aos 29 minutos, Everaldo, que tinha entrado no lugar de Marcão, aproveitou uma saída errada de Neto Coruja e abriu o placar, jogando no canto direito do goleiro Roberto Fernandez.

Três minutos depois, o Vitória desperdiçou a sua maior chance de empatar a partida. Leandro Silva tocou a bola com a mão dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Juan cobrou, mas chutou para fora, acabando com as esperanças da torcida.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 X 1 FIGUEIRENSE

VITÓRIA - Wilson (Roberto Fernandez); Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Juan; Adriano (Marcos Júnior), Luis Aguiar e Neto Coruja; Caio, Dinei e William Henrique (Escudero). Técnico: Éder Bastos (interino).

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Leandro Silva, Thiago Heleno, Marquinhos e Cereceda; Luan (Paulo Roberto), Rivaldo, Marco Antonio e Giovanni Augusto; Clayton (Nirley) e Marcão (Everaldo). Técnico: Argel Fucks.

GOL - Everaldo, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÃO AMARELO - Rivaldo, Caio, Luan e Roger Carvalho.

RENDA - R$ 57.978,00.

PÚBLICO - 7.112 torcedores.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).