Figueirense faz 1 a 0 no Rio e deixa Botafogo perto da queda

Ficou desesperadora a situação do Botafogo no Brasileirão. Jogando como mandante em São Januário, na noite desta quarta-feira, no Rio, a equipe carioca deu mais um passo rumo ao rebaixamento - está com apenas 33 pontos, em 35 rodadas. Melhor para o Figueirense, que venceu por 1 a 0 e, chegando aos 43 pontos, ficou em situação bem mais tranquila na competição.

Com a derrota desta quarta-feira, o Botafogo poderá ser rebaixado matematicamente já na próxima rodada, quando visita a Chapecoense no domingo. Para escapar da queda para a Série B, o time terá que vencer as três últimas partidas do campeonato e ainda torcer por uma combinação de resultados.

A partida em São Januário começou em ritmo frenético, sobretudo por causa do Figueirense. Em cinco minutos, o time catarinense levou dois cartões amarelos, por simulação de pênalti e falta, e teve uma substituição - Marquinhos sentiu dores na panturrilha e deixou o campo para a entrada de Nirley.

Quando o jogo entrou num ritmo mais tranquilo, ficou claro que o Botafogo seria o time a ter a iniciativa em campo. Na primeira etapa, por exemplo, criou três boas chances de gol. Jobson, aos 28, e André Bahia, aos 33, finalizaram para duas grandes defesas de Tiago Volpi. Já Bolatti, aos 39 minutos, chutou de frente para o gol, mas por cima.

Mas, apesar da maior iniciativa botafoguense, o Figueirense não se intimidou. O time usou os contra-ataques para chegar com perigo e teve duas boas oportunidades de abrir o marcador. Na primeira, aos 11 minutos, Marcão desviou de cabeça para fora após saída equivocada de Jefferson. E na segunda, aos 38, Cereceda se atrapalhou com a bola na entrada da área no momento de finalizar.

Na etapa final, o Botafogo voltou em cima. E teve sua grande chance de gol logo aos três minutos, quando Regis cruzou da direita e Cereceda interceptou com a mão. Pênalti. Mas, na cobrança, Jobson pegou muito em baixo da bola e mandou por cima do gol.

Para piorar, quatro minutos depois veio o castigo. Felipe fez boa jogada individual pela direita e cruzou no meio da área para França, que tocou de cabeça no canto direito de Jefferson e fez Figueirense 1 a 0.

Sem outra solução, o Botafogo foi para o abafa na base de lançamentos e levantamentos na área do Figueirense - foram dezenas até o apito final. Chances claras de gol, porém, foram poucas. Assim, o time chegou a sua 20ª derrota no Brasileirão. E bateu à porta da Série B.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 0 X 1 FIGUEIRENSE

BOTAFOGO - Jefferson; Regis, Dankler, André Bahia e Junior Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Bolatti (Gegê) e Murilo (Yuri Mamute); Jobson (Zeballos) e Bruno Corrêa. Técnico: Vagner Mancini.

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; William Cordeiro, Marquinhos (Nirley), Thiago Heleno e Cereceda (Marcos Pedroso); Dener, França (Yago), Marco Antônio e Felipe; Pablo e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

GOL - França, aos 7 minutos do segundo tempo.