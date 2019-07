Em Minas, Figueirense faz 4 a 0 e afunda ainda mais o América-MG na Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro está de volta após a pausa para a Copa América, mas o América-MG continua vivendo a mesma sina. O time mineiro recebeu o Figueirense no Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada, e foi goleado por 4 a 0, permanecendo na zona do rebaixamento.

Com cinco pontos, o América está na 19ª e penúltima colocação, acima apenas do lanterna Vitória, que tem um ponto a menos. O São Bento, primeiro time fora da zona da degola, tem três pontos a mais do que os mineiros.

O Figueirense, por sua vez, chegou aos 16 pontos e se aproximou da briga por um espaço dentro do G-4. O quarto colocado Londrina tem dois pontos a mais, mas ainda enfrenta o Operário-PR neste sábado.

O América tentou pressionar no início da partida, mas acabou sendo surpreendido no contra-ataque. Logo na primeira chegada do Figueirense, aos sete minutos, Willian Popp cruzou e o experiente Rafael Marques completou de cabeça para abrir o placar.

O time da casa tentou responder ainda na primeira etapa e até criou algumas boas chances, mas esbarrou em defesas de Denis, especialmente em cabeçada de Juninho, que exigiu linda intervenção do goleiro do Figueirense.

Na segunda etapa, o América não tinha outra alternativa senão se lançar ao ataque. Bem fechado, o Figueirense só esperou o adversário sem grandes sustos e matou o jogo no contra-ataque.

Aos 29 minutos, quando o time da casa estava completamente lançado ao ataque, Willian Popp arrancou pela esquerda novamente e serviu Matheus Destro, que acertou o travessão. No rebote, Fellipe Mateus completou para o gol e ampliou a vantagem.

Cinco minutos mais tarde, o nome do jogo ainda deixou o seu gol. Willian Popp bateu colocado da entrada da área e marcou um golaço. Para fechar o placar, Robertinho, que tinha acabado de entrar, marcou o quatro aos 48 minutos, transformando a vitória em goleada.

O Figueirense volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Londrina no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela décima rodada. No sábado, o América vai ao Serra Dourada, em Goiânia, para encarar o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 0 X 4 FIGUEIRENSE

AMÉRICA-MG - Jori; Diego Ferreira, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Willian Maranhão, Juninho (Geovane) e Michel Bastos (Matheusinho); Felipe Azevedo, Jonatas Belusso (Neto Berola) e Rafael Bilu. Técnico: Maurício Barbieri.

FIGUEIRENSE - Denis; Victor Guilherme, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio, Betinho e Tony; Fellipe Mateus (Robertinho), Willian Popp (Juninho) e Rafael Marques (Matheus Lucas). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Rafael Marques, aos 7 minutos do primeiro tempo; Fellipe Mateus, aos 29, Willian Popp, aos 34, e Robertinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo (América-MG); Victor Guilherme e Zé Antônio (Figueirense).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).