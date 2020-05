Figueirense faz testes de coronavírus e suspende treinos presenciais

O Figueirense realizou, nesta sexta-feira, testes de covid-19 com os jogadores no Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela, em Palhoça (SC). Os atletas passaram por dois tipos de exames: um mais rápido, com revelação do resultado em 15 minutos, e um mais completo, de RT-PCR para detectar se o vírus está ativo no organismo.

Por conta dos exames, o Figueirense, que já vinha treinando em seu CT, paralisou os treinamentos até a divulgação dos resultados dos testes. O mais demorado deverá sair na próxima terça-feira. Até lá, os jogadores farão atividades em casa, como realizaram logo na sequência das férias. Nos próximos dias, os testes serão em funcionários do setor administrativo.

O Figueirense treina no CFT do Cambirela, em Palhoça. Lá, a prefeitura permitiu os treinamentos, diferentemente do que acontece em Florianópolis. A prática não está permitida em Florianópolis.

O Campeonato Catarinense está paralisado desde meados de março. O Figueirense avançou às quartas de final e, agora, pegará o Juventus. O clube de Florianópolis também está na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o Fluminense, por 1 a 0, na primeira partida da série.