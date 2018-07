Luidy é emprestado pelo Corinthians e outros atletas devem ser negociados

O Corinthians acertou o empréstimo do atacante Luidy para o Figueirense. O jogador permanecerá no clube catarinense até o final do ano, após ficar muito perto de acertar sua saída para o Atlético-PR.

Luidy chegou ao Corinthians no início do ano depois de se destacar no CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O problema, porém, é que o atleta de 20 anos apresentou um déficit muscular e precisou passar por um tratamento especial para ganhar massa muscular.

Como o técnico Fábio Carille conta com muitas opções na posição, Luidy não deveria ter muitas oportunidades na equipe. A comissão técnica e a diretoria decidiram que seria mais interessante deixá-lo sair para ganhar experiência.

Além de Luidy, outros jogadores que não têm sido aproveitados também devem ser emprestados, como Rodrigo Figueiredo, o volante Warian e o atacante Bruno Paulo. O elenco atual conta com 41 jogadores, número considerado elevado pelo treinador.