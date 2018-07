Figueirense ganha no Beira-Rio e complica Fernandão A permanência de Fernandão no cargo de técnico do Internacional está cada vez mais ameaçada. Nesta quarta-feira, a equipe gaúcha foi batida em casa pelo Figueirense, de virada, por 3 a 2, e praticamente deu adeus ao sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Guiñazu, que chegou da seleção argentina, começou como titular. D''Alessandro, com problemas físicos, foi barrado e só entrou no segundo tempo.