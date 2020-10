Figueirense goleia, deixa zona de rebaixamento e afunda Oeste na Série B

O Figueirense respirou na luta contra o rebaixamento e afundou o Oeste ainda mais na lanterna ao golear por 4 a 1 na tarde desta sexta-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, na abertura da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao se reabilitar da derrota no clássico para o Avaí por 1 a 0, o Figueirense chegou aos 13 pontos e subiu para a 14ª colocação, empurrando o Botafogo-SP para a zona da degola. Já o Oeste, que teve a estreia do técnico Thiago Carpini no lugar de Renan Santos, perdeu a quarta partida seguida e está na lanterna, com seis pontos.

Quando o Oeste ainda se ajeitava em campo, Brunetti aproveitou escanteio de Marquinho e abriu o placar para o Figueirense aos cinco minutos. O empate só não saiu com Renan Fonseca porque Rodolfo Castro fez grande defesa. A partida era bastante movimentada.

Aos 14 minutos, Dudu converteu pênalti sofrido por Bruno Michel e ampliou. O Figueirense diminuiu o ritmo e viu o Oeste descontar ainda antes do intervalo, através de Renan Fonseca.

Na volta do intervalo, o Oeste viu a situação ficar mais complicada aos 18 minutos. Sidimar tentou cortar escanteio e mandou contra o próprio gol. A "pá de cal" foi jogada pelo Figueirense aos 34. Bruno Gonçalves cobrou falta e contou com a colaboração de Luiz, que saltou tarde.

O Oeste busca a reabilitação na segunda-feira, contra o Operário, às 20 horas, na Arena Barueri, em Barueri. Já o Figueirense entra em campo na terça-feira, contra o CSA, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió. Os dois jogos são válidos pela 14ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 4 x 1 OESTE

FIGUEIRENSE - Rodolfo Castro; Patrick, Paulo Ricardo, Jhonatan e Brunetti; Arouca, Matheus Neris (Elyeser), Marquinho (Diego Gonçalves) e Dudu (Davi Kuhn); Bruno Michel (Keké) e Everton Santos. Técnico: Elano Blumer.

OESTE - Luiz; Éder Sciola, Renan Fonseca, Sidimar e Gustavo Salomão; Caio Vinícius, Betinho (Rael), Yuri (Lídio) e Mazinho (Fabrício Oya); Bobô (Marlon) e Welliton (Tite). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Brunetti, aos 5, Dudu (pênalti), aos 14, e Renan Fonseca, aos 30 minutos do primeiro tempo. Sidimar (contra), aos 18, e Diego Gonçalves, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Dudu (Figueirense); Caio Vinícius, Yuri e Luiz (Oeste).

ÁRBITRO - Dênis Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).