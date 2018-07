Figueirense goleia, respira e afunda o lanterna Coritiba

Com o retorno de titulares, o Figueirense conseguiu uma goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba, neste domingo, em Florianópolis. O resultado fez o time catarinense respirar na luta contra o rebaixamento e chegar aos 35 pontos, agora na 13ª colocação. Já a equipe paranaense segue afundada na lanterna, com 29 pontos.

O time da casa conseguiu administrar o jogo quando estava pior e foi salvo por um gol equivocadamente anulado pelo juiz. Depois de abrir o placar com um gol de pênalti, jogou melhor no segundo tempo e fez ainda dois gols nos minutos finais.

O jogo começou morno, muito disputado no meio-campo. A iniciativa partia do Figueirense, que parava na marcação do Coritiba. Aos 11 minutos, Clayton recebeu livre pela direita, mas demorou para concluir a jogada. Então na segunda metade do primeiro tempo, o jogo começou a virar a favor do Coritiba. Aos 18 minutos, Alex recebeu dentro da área e passou para Robinho marcar. Mas o árbitro anulou o gol, após o auxiliar assinalar impedimento inexistente.

O erro do juiz custou caro ao Coritiba. Aos 30 minutos, Clayton entrou livre na área e foi derrubado pelo goleiro Vanderlei. Pênalti marcado, que Marco Antônio converteu, dando vantagem ao Figueirense quando o adversário estava melhor em campo.

O gol deixou o Figueirense mais tranquilo no segundo tempo. O time dominou esta etapa desde o começo. O segundo gol saiu aos 28 minutos, com Marcão recebendo livre de Léo Lisboa, que havia acabado de entrar no jogo. E nos minutos finais, o que era uma vitória transformou-se em goleada. Aos 43 e aos 44 minutos, o time da casa conseguiu mais dois gols no desnorteado Coritiba, com Mazola e Marcão fechando o placar em 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 4 x 0 CORITIBA

FIGUEIRENSE - Tiago Volpi; Jefferson, Nirley, Thiago Heleno e Cereceda; Paulo Roberto (França), Rivaldo, Marco Antônio e Felipe (Léo Lisboa); Clayton e Marcão. Técnico: Argel Fucks.

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Welinton, Leandro Almeida e Carlinhos; Rosinei (Martinuccio), Sérgio Manoel, Robinho e Alex; Joel (Julio Cesar) e Zé Eduardo. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Marco Antônio, aos 32 minutos do primeiro tempo; Marcão, aos 27, Mazola, aos 43, e Marcão, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassol (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Manoel, Zé Eduardo, Vanderlei (Coritiba); Nirley, Jefferson (Figueirense).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.