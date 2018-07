Figueirense investe na base e tenta driblar dívidas

Clube mais vitorioso de Santa Catarina nos últimos anos, o Figueirense se orgulha do trabalho feito nas categorias de base e que tem rendido bons resultados no time principal. Desde 2002, a equipe disputou a Série A do Campeonato Brasileiro em dez oportunidades. O número é mais do que o dobro do Criciúma, segundo clube do Estado que mais vezes jogou a Primeira Divisão no período, com quatro participações.

Os torcedores fazem questão de provocar os rivais lembrando que o Figueirense disputou a Série A por sete temporadas consecutivas (de 2002 a 2008) e durante cinco anos (2005, 2006, 2007, 2008 e 2012) foi o único representante de Santa Catarina na elite do Brasileiro.

A receita do sucesso do Figueirense passa necessariamente pelas categorias de base. Em 2001, o Figueirense subiu para a Série A sem nenhum jogador formado em casa. Depois que a formação de novos talentos passou a ser tratada como prioridade no clube, em 2008 o Figueirense torna-se o primeiro clube catarinense a conquistar a Copa São Paulo. No ano anterior, o time havia disputado a final da Copa do Brasil (perdeu para o Fluminense) e dos 18 jogadores relacionados para a decisão 14 eram formados no Figueirense.

Na última convocação da seleção brasileira feita por Dunga, dois jogadores passaram pelas categorias de base do Figueirense: o lateral-esquerdo Filipe Luís, do Chelsea, e o meia Roberto Firmino, do Hoffenheim. Neste ano, a permanência na Série A do Brasileiro foi garantida com 13 jogadores revelados no Centro de Formação e Treinamento do Cambirela.

Mas se dentro de campo a fase do Figueirense é boa, fora o clube passa por um momento delicado financeiramente. Com R$ 56 milhões de dívidas, o presidente Wilfredo Brillinger apresentou na última quinta-feira uma proposta de arrendamento por 15 anos do Figueirense, incluindo patrimônio, marca e futebol, para uma empresa que em troca dos lucros arrecadados no período assumiria a dívida.

A nova empresa constituída especificamente para administrar o clube seria de capital aberto, habilitada para operar na Bolsa de Valores. O Figueirense receberia apenas o aluguel pelo estádio Orlando Scarpelli e uma parcela na vendas dos jogadores. “Nessa nova empresa, qualquer cidadão poderá ser acionista. O mercado está aberto e já tenho três investidores âncoras”, garante Brillinger.