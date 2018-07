Figueirense mantém esperança e promete muita luta

O Figueirense é vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 25 pontos, e precisa vencer pelo menos seis das oito partidas restantes para continuar na divisão de elite - também terá que depender de uma combinação de resultados para consolidar o milagre. Por isso, encara mais uma decisão nesta quarta-feira, no Beira-Rio.

Diante do Inter, o Figueirense não terá os zagueiros João Paulo e Edson Henrique. O treinador não anunciou seus substitutos, mas citou Sandro, Gutti e Canuto entre os cotados para recompor a defesa. Márcio Goiano também deverá promover mudanças no meio-de-campo, motivadas pela necessidade da melhora na criação de jogadas. "O Doriva poderá aparecer para fazer a armação", ressaltou ele, salientando que, com Claudinei e Jackson no setor, o time fica mais marcador e, com isso, Coutinho ficará sobrecarregado.